Ömer Çelik: Adaylarımızı 7 ve 15 Ocak'ta açıklayacağız

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimler öncesi başkan adaylarının bir kısmını 7 Ocak'ta kalanlarını da 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirtti.

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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimler için adayların 7 Ocak pazar günü İstanbul'da açıklanacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

İlk açıklama 7 Ocak'ta

''Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız.

Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.''