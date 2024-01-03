BIST 7.412
DOLAR 29,77
EURO 32,55
ALTIN 1.953,88
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik: Adaylarımızı 7 ve 15 Ocak'ta açıklayacağız

Ömer Çelik: Adaylarımızı 7 ve 15 Ocak'ta açıklayacağız

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimler öncesi başkan adaylarının bir kısmını 7 Ocak'ta kalanlarını da 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirtti.

Abone ol

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimler için adayların 7 Ocak pazar günü İstanbul'da açıklanacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

İlk açıklama 7 Ocak'ta

''Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız.

Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.''

ÖNCEKİ HABERLER
ABD: İran'daki saldırılarla ilgimiz yok
ABD: İran'daki saldırılarla ilgimiz yok
Murat Sancak M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
Murat Sancak M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
Trabzonspor, Umut Bozok'la yollarını ayırıyor
Trabzonspor, Umut Bozok'la yollarını ayırıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
Türkiye'den F-16 açıklaması: Toplantılar tamamlandı
Türkiye'den F-16 açıklaması: Toplantılar tamamlandı
THY'den AJet açıklaması! Tarih verildi
THY'den AJet açıklaması! Tarih verildi
ABD ve Avrupa'dan İsrail'e peş peşe tepkiler!
ABD ve Avrupa'dan İsrail'e peş peşe tepkiler!
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terörün köklerini kurutma konusunda kararlıyız
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terörün köklerini kurutma konusunda kararlıyız
Putin'den İran için taziye mesajı
Putin'den İran için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İran'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İran'a taziye mesajı
Hakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti
Hakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti
5 Süper Lig hakemi alt klasmana düşürüldü
5 Süper Lig hakemi alt klasmana düşürüldü