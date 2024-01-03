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THY'den AJet açıklaması! Tarih verildi

THY'den AJet açıklaması! Tarih verildi

Türk Hava Yolları (THY), bağlı ortağı AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin (AJet) faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlamasının hedeflendiğini bildirdi.

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THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, AJet'in Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işletme ruhsatı alınmasına ilişkin tüm başvuru süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

"FAALİYETLERİNE 2024 YAZ SEZONU İTİBARİYLA BAŞLAMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Açıklamada, "2 Ocak'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından AJet'e işletme ruhsatı verilmiştir. AJet'in faaliyetlerine 2024 yaz sezonu itibarıyla başlaması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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