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ABD: İran'daki saldırılarla ilgimiz yok

ABD: İran'daki saldırılarla ilgimiz yok

ABD'den, İran’ın Kirman kentinde yaşanan saldırılarla ilgili kendilerinin ya da İsrail'in ilgisinin olmadığı açıklaması geldi.

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İran'ın Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

103 kişi öldü, 211 kişi yaralandı

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

ABD: "Bizim ya da İsrail'in ilgisi yok"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, rutin basın toplantısında İran’daki patlamalarla ilgili soruya yanıt verdi.

Miller, saldırılarla ilgili, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok." dedi. Sözcü Miller, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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