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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti, ülkesinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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İran'ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

103 kişi hayatını kaybetti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti, ülkesinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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