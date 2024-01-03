Murat Sancak M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Senegalli forvet M'Baye Niang, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Niang'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren kulüp başkanı Murat Sancak ''Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz'' ifadelerini kullanarak yıldız oyuncuyu transfer listesine koydu.

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Süper Lig'de 17 hafta sonunda topladığı 27 puanla altıncı basamakta bulunan Adana Demirspor'da son dönemlerde kriz yaşanıyor.

Patrick Kluivert ile yollarını ayıran daha sonra ise Hollandalı çalıştırıcı yerine yeni bir teknik adam getirmeyen Adana ekibinde Younes Belhanda, Badou N’Diaye, Kevin Rodrigues ve Jonas Svensson ile de yollar ayrılmıştı.

Yaşanan bu vedaların ardından ise yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde kadroya katılan golcü isim M'Baye Niang çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulüpte para sıkıntısı olduğunu söyleyen ve 4 aydır maaşını alamadığını ifade eden Senegalli yıldız, bu durumun performansını etkilediğini söyledi.

"Ödeme konusunda bazı sorunlar var"

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Niang, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye tecrübem saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum. Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu.

"Ayrılmak istiyorum"

Fransa'ya dönmek istediğini söyleyen Niang, şunları dedi:

Ayrılmak istiyorum. Yönetime de bunu söyledim ve ekibimle bu yönde çalışmalara başladık. Fransa'ya dönmeyi çok isterim, benim için öncelik orası. Kendime güveniyorum, performans gösterecek kadar iyiyim. Somut temaslarım var ama özellikle Rusya, İtalya ve Suudi Arabistan'da... Bunu nasıl yapabileceğimizi görmek için Fransa'da görüşmeler yapıyoruz. Geçmiş bana şu anda kulüp isimleri vermenin bir anlamı olmadığını öğretti.

"Dört gözle teklifleri bekliyoruz"

M'Baye Niang'ın sözlerine yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

Yalan söylüyorsun. 1 euro alacağın yok. Alacağın olsaydı sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince bonservis getir git dedik. Uğurla ola. Dört gözle teklifleri bekliyoruz.

Bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol 2 asist kaydetti.