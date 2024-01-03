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Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Seçmen listeleri yarın muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek.

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Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek.

Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.
Seçmen listeleri de yarın itibariyle askıya çıkacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi.

Seçmenler, 17 Ocak'a kadar bilgilerini kontrol edebilecek
Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi yarın başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek
Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.
Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

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