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BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya 230, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.

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2022 yılının şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı, tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalarda kayıplar her geçen gün artarken, bir yandan da esirlerin kurtarılması için çalışmalar yapılıyor..

Son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında yapılan ve daha sonra duran esir takası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda yeniden gerçekleşti.

Takasta Rusya 230, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.

Rusya: Zorlu müzakere sonucu 248 Rus askeri geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna’dan geri alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullandı:

Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu.

Açıklamada, Rus askerlerinin askeri nakliye uçaklarıyla psikolojik ve tıbbi destek görmeleri için çeşitli kliniklere sevk edildiği belirtildi.

Zelensky: Rusya'dan Ukraynalı esirleri geri aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise yaptığı açıklamada, Rusya’dan Ukraynalı esirlerin geri alındığını duyurarak, 224 askerin ve 6 sivilin Rus esaretinden kurtulduğunu duyurdu.

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