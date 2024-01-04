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"Emekli zammı yüzde 37,55’de kalmayacak" diyerek bomba kulis bilgisi paylaştı: Çalışma yürütülüyor

"Emekli zammı yüzde 37,55’de kalmayacak" diyerek bomba kulis bilgisi paylaştı: Çalışma yürütülüyor

 Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet verdiği kulis bilgisinde "SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 37,55’de kalmayacak. Bunun üzerine bir çalışma yürütülüyor. Oran olarak net bir şey telaffuz etmeyeyim çünkü nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek." ifadelerine yer verdi.

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Gürkan Hacır, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, hukukçu Bışar Özbey, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57 zam yapılması kararı programda masaya yatırıldı. 

"Çalışma yürütülüyor"

Par'ın "İşçi emeklilerinin en düşük işçi emeklisi maaşı ne kadar olacak? Ankara’da kulis var mı?" sorusuna Acet "Var evet. %37,55’de kalmayacak bu. Bunun üzerine bir çalışma yürütülüyor. Oran olarak net bir şey telaffuz etmeyeyim çünkü nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek." yanıtını verdi.

"Farkı daraltma anlamında çalışma"

Sevinç'in "Memurlarla aynı oran olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Acet "O ihtimal de var. Keşke öyle olsa. Ama buna en azından yakınlaştırma, bu farkı daraltma anlamında bir çalışma yürütülüyor." ifadelerine yer verdi. 

"Yüzde 45" tahmini

Par'ın "Sizin tahmininiz ne?" sorusunu Acet "Ben %45 bandında eğer daha cesur yani daha cesur derken bütçedeki imkanları zorlama alanında bunu kullanıyorum. Keşke %50 olsa." diyerek yanıtladı.

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