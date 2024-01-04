Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam yüzde 37.56'da kaldı. Milyonlarca emekli "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorusuna cevap ararken, ünlü ekonomistten dikkat çeken bir iddia geldi. Emeklilere ek zam yapılacak, ancak bu zam Ocak maaşlarına yetişmeyecek. 16 Ocak'tan sonra Erdoğan devreye girecek...
Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK Aralık ayında enflasyonun yüzde 2.93, 6 aylık enflasyonun yüzde 37.56, 2023 yılı enflasyonun ise yüzde 64.77 olduğunu duyurdu. .Böylece memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,56 'da kaldı. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi de "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Emeklilerin gözü Erdoğan'da
2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37,56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
Erdoğan üstünü tamamlayacak
Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu. Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;
Ocak'ta değil Şubat'ta tamamlayacak
"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır, ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz.