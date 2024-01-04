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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular

Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

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Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim ortaya atıldıldı. 

Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Haberde resmi imzaların birkaç gün içinde atılmasının beklendiği belirtildi. 

Kariyerinde 6 kupası var

48 yaşındaki çalıştırıcı kariyeri boyunca 1 Hollanda Eredivise şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 İskoçya FA Cup kazandı. Ayrıca Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı. 

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