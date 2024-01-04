Fatih Portakal: Elleri mahkum emekliye ek zam yapacaklar! Çünkü seçim var

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.56'da kaldı. Meclis'te bir yasa çıkarılmazsa en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 lirada kalacak. Emekliler bu duruma çok kızarken, Fatih Portakal'dan ek zam iddiası geldi. "Elleri mahkum yapacaklar" diyen Fatih Portakal, "Çünkü seçim var" iddiasında bulundu.

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Emeklilerin maaşı zammı ile ilgili pek çok soru işareti var. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 37.56'da kalırken, memur emeklisi yüzde 50 oranında zam alacak. Asgari ücret ve memur maaşları da Ocak ayı itibariyle yüzde 50 arttı. İşte bu durum, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam geleceği iddialarını güçlendirdi.

Yüzde 37.56'da kalmayacak

Emekli samlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sözcü TV ana haberi sunan Fatih Portakal "SGK ve Bağ-Kur emeklisine zam oranının yüzde 37,56'da kalacağını düşünmüyorum." dedi.

Elleri mahkum yapacaklar

"Seyyanen mutlaka olacaktır. Olmaz ise 16 milyona yakın emekli, AK Parti'ye sandıkta unutamayacağı ders verir." diyen Portakal, "Rahatım, yapacaklar. Elleri mahkum" ifadelerini kullandı.