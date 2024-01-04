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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Artık 70 liraya satışta

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Artık 70 liraya satışta

Sigaraya yeni zam geldi. 2024'ün başlamasıyla sigara fiyatlarında yaşanan art arda artışlara bir yenisi daha eklendi. 4 Ocak 2024 itibariyle bir sigara grubuna daha zam geldi. Tiryakiler "2024'te en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, son gelen zamla birlikte artık 70 TL'ye satılan sigara da var.

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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. 2024'ün başlamasıyla birlikte tütün ürünlerine yapılan zamlar sigara fiyatlarına da yansıyor. Yeni yılın ilk günlerinde sigaraya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. 4 Ocak 2024 itibariyle bir sigara grubuna daha zam geldi. Vatandaşlar "2024'te en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, yeni 2024 sigara fiyatları tek tek açıklanmaya devam ediyor.

En ucun sigara kaç para oldu?

Son zamlarla birlikte aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.

Zamlı fiyatlar 4 Ocak bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

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