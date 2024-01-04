Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı! İşte deprem açısından Türkiye'deki en güvenli bölge

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi ve herkesin bu duruma hazır olması uyarısında bulundu. Moriwaki, deprem riskinin en az olduğu yeri de açıkladı.

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Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten ve herkesin bu duruma hazır olması uyarısında bulunan Moriwaki, “Türkiye’de depremin etkisinin en aza indirilmesi için yapıların sağlam olması ve şehirleşme planlanırken ilk önce depreme uygunluk olması gerekiyor. Bir doktor ameliyat sırasında hata yaptığında bir kişinin ölümüne neden olabilir fakat bir inşaat mühendisi yanlış veya hata yaptığında onlarca hatta binlerce kişinin ölümüne neden olur. Deprem değil bina öldürür” dedi.

“Alanya deprem açısından güvenli”

Moriwaki, konuşmasının devamında Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğunu, Alanya’nın deprem açısından güvenli bölge olduğunu belirtti.

Moriwaki, Akdeniz’de oluşabilecek 7 ve üstü depremde en fazla 3 metreye ulaşan bir tsunami dalgasının olabileceğinin de altını çizdi.