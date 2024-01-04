Muharrem İnce CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. NTV'de yer alan habere göre görüşme saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.
Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.
Görüşme talebinin Muharrem İnce’den geldiği öğrenildi.
İnce 3 hafta önce de İsstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.