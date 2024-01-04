BIST 7.456
DOLAR 29,78
EURO 32,69
ALTIN 1.961,13
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret edecek

Muharrem İnce CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. NTV'de yer alan habere göre görüşme saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.

Görüşme talebinin Muharrem İnce’den geldiği öğrenildi.

İnce 3 hafta önce de İsstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkçılara balık denetimi yapıldı
Balıkçılara balık denetimi yapıldı
İstanbul'da seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı!
İstanbul'da seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Artık 70 liraya satışta
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Artık 70 liraya satışta
Hakkari'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Hakkari'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı! İşte deprem açısından Türkiye'deki en güvenli bölge
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı! İşte deprem açısından Türkiye'deki en güvenli bölge
Arin Gölü’nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
Arin Gölü’nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
‘Yaşasın gıcıklık’ dedi paylaştı! Meral Akşener'in çıkışı olay oldu
‘Yaşasın gıcıklık’ dedi paylaştı! Meral Akşener'in çıkışı olay oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde düzenlenen Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde düzenlenen Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
"Emekli zammı yüzde 37,55’de kalmayacak" diyerek bomba kulis bilgisi paylaştı: Çalışma yürütülüyor
"Emekli zammı yüzde 37,55’de kalmayacak" diyerek bomba kulis bilgisi paylaştı: Çalışma yürütülüyor
Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG oldu
Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG oldu
Suudi Arabistan Gazze halkının yerinden edilmesi çağrısında bulunan İsrailli bakanları kınadı
Suudi Arabistan Gazze halkının yerinden edilmesi çağrısında bulunan İsrailli bakanları kınadı