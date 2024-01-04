Özgür Özel'den ittifak itirafı 'gölge genel başkan' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa seçilmesinde etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “gölgesinde kaldığı” İmamoğlu’nun gölge genel başkan gibi hareket ettiği iddialarını cevapladı. CHP seçime İttifaksız girmesiyle ilgili, "Ama tabii ki şunu kabul ediyorum; yapılmayan her ittifak tabii ki kaybettiriyor." dedi. Özel, kaybı minimumda tutmaya çalışacaklarını söyledi.

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Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak ilk önemli sınavını 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde verecek. Özel yerel seçime dair BBC Türkçe'den Ayşe Sayı'na konuştu.

"Birbirimize düşmeyeceğiz"

İmamoğlu'nu gölge genel başkan gibi hareket ettiği iddialarıyla ilgili olarak Özel “Ömrün boyunca ekibimdeki kimseyi kıskanmadım. İmamoğlu ile aramıza sürekli fitne ve nifak sokmaya çalışanlar boşuna beklerler… Tayyip Erdoğan’ın tek umudu var, bunlar birbirine düşer mi? Biz birbirimize düşmeyeceğiz” yanıtını verdi.

"CHP’nin seçmenine çok benzeyen tabanı olan partiler var"

"CHP İstanbul’da ittifaksız seçime giriyor, bu durum iktidardın şansını artırmıyor mu?' sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Yerel seçimde en büyük kapışma İstanbul’da olacak. Erdoğan İstanbul’u “CHP’den kurtarmakta” kararlı olduğunu söylüyor. CHP ise İstanbul’da ittfaksız seçime giriyor, bu durum iktidardın şansını artırmıyor mu?

Şimdi ittifakı geçen seçimde bıraktık, bu seçimde işbirliği yapalım diye konuştuk. Ama bunda çok bir yol alamadık. Herkes de kendi gerekçelerini anlattı. Ama ben mesela İstanbul’da bir İstanbul ittifakının, Türkiye’de bir Türkiye ittifakının olacağını düşünüyorum. Özellikle değişim sürecinden sonra partimizde, sokakta büyük bir heyecan var ve bu ittifak kendi kendine kuruluyor.

Ama çeşitli partilerin seçmeni, “Yukarıda olmadı ama biz burada sizin göstereceğiniz adayları destekleyeceğiz” diyorlar. Burada temel motivasyonun şu olduğunu görüyorum; CHP’nin seçmenine çok benzeyen tabanı olan partiler var. Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve temel motivasyonu AK Parti’nin Saray gücüne itirazı olan seçmen, parti yönetimi bizimle işbirliği yapmasa da, sahada AK Parti’ye ya da MHP’ye kazandırmama motivasyonunda. Bu büyük bir birlikteliğe dönüşürse. çok büyük bir iş başarabiliriz. Ama tabii ki şunu kabul ediyorum; yapılmayan her ittifak tabii ki kaybettiriyor. Ancak bu kaybı minimumda tutmak, üstüne de farklı bölgelerde, bizim elimizde olmayan belediyeleri kazanmak için bir takım önemli çabalarımız var."

Akşener'in 'savaş ilanı' Ankara ve İstanbul'u kaybettir mi?

Ben seçim kaybettireceğini düşünmüyorum. Ben İYİ Partililer’in en iyi kararı vereceğini düşünüyorum.

DEM Parti ile nasıl bir işbirliği olacak?

"Bir heyet oluşturmadık. Ama DEM Parti’nin özellikle bu kent uzlaşısı dediği ve kentin değerlerini korumak, ranta geçit vermemek, kendini öteki hissedenleri ötekileştirmeyecek belli yapıda adayları destekleme noktasında bir çerçeveleri var. Bunu önemsiyorum. Ve biz üzerinde bu kent uzlaşısını sağlayabilecek adayları belirleyebileceğimizi düşünüyoruz.

Bu bir ittifak, işbirliği değil ama o tarife uygun bizde çok sayıda belediye başkanlarımız var. Yani halkçı, yoksulu kayıran, ranta, çevre talanına izin vermeyecek belediye başkanlarını adaylaştırdığımızda, kent uzlaşısının üzerlerinde sağlanabilmesiyle ilgili bir umudum var. O noktada ben DEM Parti kent uzlaşısıyla ilgili yaklaşımı önemsiyorum."