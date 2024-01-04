Şahan Gökbakar, Özgür Özel'le dalga geçti! 'Kartona yazsınlar sizinkiler...'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararına 'hukuki geçerliliği yok' diyerek uymama kararı vermesi sonrası Şahan Gökbakar, CHP Genel Bakanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özel'in Yargıtay kararına sessiz kalıp, İran'daki saldırıyı kınayan paylaşım yapmasına sinirlenen Şahan Gökbakar, tepki gösterdikten sonra Özgür Özel'den Yargıtay'ı eleştiren paylaşım geldi. Şaha Gökbakar bu kez de Özgür Özel'le dalgasını geçti.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar'ın bu sefer hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Yargıtay'ın, Can Atalay konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararını yok sayıp tahliye talebini reddetmesine Özgür Özel tepki vermekte gecikince Şahan Gökbakar'ın olay paylaşımlarının hedefi oldu.

Özgür Özel'in "İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" paylaşımını alıntılayan Şahan Gökbakar yazdı:

"Özgür Bey ülkemizde de hukuk yok oluyor. anayasa ihlal ediliyor. Üstünüze düşeni fazlasıyla! yapar en sertinden bir 'tweet' patlatırsınız diye haber vereyim dedim. Ya da kartona yazsınlar sizinkiler 'buna izin vermeyeceğiz', 'asla müsaade etmeyeceğiz' diye video çekin! o daha isabetli olur."

Özgür Özel'in paylaşımı gelince de

Özgür Özel daha sonra Can Atalay kararına hiç değinmeden ima yoluyla "Bu iş bilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz" paylaşımı yaptı.

Bu kez dalgasını geçti...

Gökbakar bu paylaşıma da tepki göstererek "Hah geldi tweet... Teşekkürler. Tamam yeterli bir tepki bence... gayet net. Güzel... Yarın olaaaa hayrolaaa... Bu arada, Bangladeş'te falan bir durum var mı nasıl gidiyor oralar" dedi.