Arda Güler'i oynatmayan Ancelotti'den maç sonu açıklama

Real Madrid, Mallorca mücadelesinde rakibini tek golle geçerken Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Maçın ardından tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti genç oyuncu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Real Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi.

Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.

Ancelotti'den açıklama

Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.