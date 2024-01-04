BIST 7.422
DOLAR 29,78
EURO 32,69
ALTIN 1.960,48
HABER /  SPOR

Arda Güler'i oynatmayan Ancelotti'den maç sonu açıklama

Arda Güler'i oynatmayan Ancelotti'den maç sonu açıklama

Real Madrid, Mallorca mücadelesinde rakibini tek golle geçerken Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Maçın ardından tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti genç oyuncu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Real Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi.

Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.

Ancelotti'den açıklama

Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pişkinliğe bak! Elinde içkiyle polise yakalandı, yine de bahane sıraladı!
Pişkinliğe bak! Elinde içkiyle polise yakalandı, yine de bahane sıraladı!
Eve yapılan baskında 460 gram uyuşturucu ele geçirildi
Eve yapılan baskında 460 gram uyuşturucu ele geçirildi
TPAO'nun Diyarbakır'daki 3 sahası için kamulaştırma kararı alındı
TPAO'nun Diyarbakır'daki 3 sahası için kamulaştırma kararı alındı
Muradiye'de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
Muradiye'de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
Hemen adınızı kontrol edin! Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Hemen adınızı kontrol edin! Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Düzensiz göçmenleri taşıyan bot arızalandı, Sahil Güvenlik kurtardı
Düzensiz göçmenleri taşıyan bot arızalandı, Sahil Güvenlik kurtardı
Şahan Gökbakar, Özgür Özel'le dalga geçti! 'Kartona yazsınlar sizinkiler...'
Şahan Gökbakar, Özgür Özel'le dalga geçti! 'Kartona yazsınlar sizinkiler...'
Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açacak
Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açacak
Samsun’da silahlı yaralama olayının zanlıları yakalandı
Samsun’da silahlı yaralama olayının zanlıları yakalandı
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlayacak
Özgür Özel'den ittifak itirafı 'gölge genel başkan' açıklaması
Özgür Özel'den ittifak itirafı 'gölge genel başkan' açıklaması
Kartal'da virajı alamayan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
Kartal'da virajı alamayan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı