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Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü şarkıcı "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" dedi.

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Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hasta yatağından pozunu yayınlayan Akalın "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" notuyla kendisini merak edip mesaj atanlara teşekkür etti.

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