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Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezine haciz işlemi yapıldı. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edildi. Haciz edilen eşyalar kamyonetlerle götürüldü.

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Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

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