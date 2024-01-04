BIST 7.507
DOLAR 29,78
EURO 32,74
ALTIN 1.961,03
HABER /  GÜNCEL

Osmaneli’nde sis etkili oldu

Osmaneli’nde sis etkili oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyor.

Abone ol

İlçede sabah saatlerinde etkili olan ve görüş uzaklığını 10 metreye kadar düşüren sis sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı. Hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük ise 4 derece olması beklenen ilçede sabah saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra, çevre yolu ve ilçe yollarında sürücüler sıkıntılı anlar yaşadı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bir süre daha sabahları yoğun sisin devam edeceğini bildirdiler. Şoförler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, sürücülerin sabah saatlerinde etkili olsan sis nedeni ile özellikle öğrenci ve işçi servisi yapan sürücülerin sis lambalarını kullanmalarını ve daha dikkatli seyretmelerini istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Husilerin saldırılarına karşı BM'yi acil harekete geçmeye çağırdı!
ABD, Husilerin saldırılarına karşı BM'yi acil harekete geçmeye çağırdı!
Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi
Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler! 'Vatan haini, kansız, ahmak, kafası çalışmayan...'
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler! 'Vatan haini, kansız, ahmak, kafası çalışmayan...'
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!
Sahte parayla alışveriş yapan zanlı tutuklandı!
Sahte parayla alışveriş yapan zanlı tutuklandı!
Havalimanında yanlış perona giren yolcu ortalığı birbirine kattı: "Sülaleni bitireceğim"
Havalimanında yanlış perona giren yolcu ortalığı birbirine kattı: "Sülaleni bitireceğim"
Oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu!
Oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu!
Mete Kalkavan hakemlik kariyerini noktaladı
Mete Kalkavan hakemlik kariyerini noktaladı
Erzincan güne sisle uyandı, sürücüler zor anlar yaşadı
Erzincan güne sisle uyandı, sürücüler zor anlar yaşadı
Futbolda 2023-2024 sezonu devre arası hakem listesi açıklandı
Futbolda 2023-2024 sezonu devre arası hakem listesi açıklandı
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama