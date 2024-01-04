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Aydın'da müftüler Koçarlı'da bir araya geldi

Aydın'da müftüler Koçarlı'da bir araya geldi

Müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan 'İlçe Müftüleri Toplantısı' İl Müftüsü Hasan Güneş Başkanlığında Koçarlı'da gerçekleştirildi.

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2024 yılında Aydın'da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Kur'an kurslarında ve yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü.

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