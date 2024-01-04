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Canlı yayında kulisi paylaştı: AK Parti'nin adayı CHP'li eski milletvekili olacak!

Canlı yayında kulisi paylaştı: AK Parti'nin adayı CHP'li eski milletvekili olacak!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belediye başkanı adaylarının bir bölümünün 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. TV100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar'da, gazeteci Gürkan Hacır, canlı yayın sırasında dikkat çeken kulisi paylaştı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerdeki aday belirleme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Adaylarımızın bir bölümünü pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, kalanları ise seçim beyannamemiz ile birlikte 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacağız" dedi.

Çelik'in açıklaması, AK Parti'nin adaylarını duyuracağı tarihleri netleştirdi. 7 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinin aday belirleme sürecinde kritik noktalar olduğunu belirtti.

Ömer Çelik'in sözleri tartışıldı

Aynı günlerde, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Gürkan Hacır, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, hukukçu Bışar Özbey ve Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. Programda, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler ve AK Parti Sözcüsü Çelik'in sözleri masaya yatırıldı.

Gürkan Hacır dikkat çeken kulisi paylaştı 

Hacır,  "Biz geçtiğimiz pazartesi günü Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş, AKP kulislerinden bir bilgisi açıklamıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının Profesör Aydın Ayaydın olacağını açıklamıştı. Aynı kaynaktan gelen bir bilgiyi ben de teyit ediyorum. Pazar günkü açıklanacak listede Aydın Ayaydın’ın AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söyleyebiliriz." dedi.

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