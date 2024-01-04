Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel açıklaması! Konuşmakta zorlandı

Katarsis'in konuğu olan Emre Altuğ "Düşüşlerin nasıl senin?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Yalı Çapkını dizisiyle son dönemde popüler olan Altuğ açıklaması sırasında konuşmakta da zorlandı. Emre Altuğ Çağla Şıkel ile boşanmasına dair ilginç ifadeler kullandı.

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Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu olan Emre Altuğ hayatının dönüm noktalarını, evliliği ve ayrılığına dair detayları anlattı.

Emre Altuğ "Düşüşlerin nasıl senin?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Altuğ bu soruya "Çok sert bana sert etrafımdakilere de sert" yanıtını verdi.

Emre Altuğ annesinin ölümüne dair konuşurken "Ölüm bizde normal bir şey olarak karşılandı, ben de bu tip durumlarda soğukkanlıyımdır... Ben ölüm konusunda rahatımdır, ben ölümden korkmam..." diyerek dikkat çekti.

Bir dönem Çağla Şıkel ile evli olan Altuğ "Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi.

Altuğ evliliğine dair "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, (bu kısımda bir süre konuşmakta zorlanan şarkıcı es verdi) sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim. Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" ifadelerini kullandı.