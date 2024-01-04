Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye bu habere kilitlendi: Kar ne zaman yağacak? İstanbullular bu tarihe dikkat!
Ocak ayına girmemizle birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu verilerini yayımlarken, 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Çığ tehlikesi: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.