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Gediz’de arzuhalcilik mesleği tarih oluyor

Gediz’de arzuhalcilik mesleği tarih oluyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde arzuhalcilik mesleğinin son temsilcilerinden olan 75 yaşındaki Halil İbrahim Ceylan, emektar daktilosu ile mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

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Gelişen teknoloji ve e-devlet gibi platformların vatandaşın işlerini kolaylaştırması ile birlikte arzuhalcilik mesleği de tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor.
Bu mesleğin son temsilcilerinden olan Halil İbrahim Ceylan da 30 yılını geride bıraktığı arzuhalciliğin yavaş yavaş yok olmasının üzüntüsünü yaşıyor.
9 gün ömrün varsa 8 gün çalış düsturuyla her gün sabahın erken saatlerinde 4,5 metrekarelik dükkânını besmele ile açan Ceylan, “1995 yılından beri her gün işimin başındayım. Dışarıda boşta gezmeyi pek tercih etmem. Çalışmayı tercih ederim. Çalışmayı seviyorum” dedi.
Ceylan, “1995 senesinde Gediz Tapu Müdürlüğünden emekli oldum. O yıldan beri bu mesleği yürütmekteyim. Son zamanlarda bilgisayar teknolojisinin yükselmesi ile birlikte arzuhalcilik mesleği yok olma durumuna geldi. İlk başladığımız yıllarda işlerimiz ve kazancımız çok iyiydi. Hemen hemen her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimiz de yok oluyor” dedi.
Ceylan, “Arzuhalcilik adı itibari ile halini arz eden kişilerin sözlü ifadelerinin yazılı olarak yazılmasıdır. Resmi kurumlara dilekçe verilmesi için yazılır. Her kuruma dilekçe yazarız. Biz şu anda Gediz’de 4 kişiyiz. Yeni açan kimse yok. Öğrenmek isteyen de yok. Meslek yakında tamamen ortadan kalkacak. Semercilik, kalaycılık gibi meslekler belli bir süre sonra tedavülden kalktıysa bizim meslekte öyle olacak” diye konuştu.
Halil İbrahim Ceylan ile komşu olan ve aynı mesleği yapan Arzuhalci Mustafa Akan ise, “Bizde aynı işi yapıyoruz. Aynı zamanda emlak işi ile uğraşıyorum. Halil İbrahim abi bizim sevdiğimiz saydığımız bir abimiz bizim duayenimiz. Onun da belirttiği gibi bu işler, arzuhal olarak son günlerini yaşıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle meslektaşlarımız daktilo ile devam ediyorlar. Bu meslek tükenen bir meslek. Her gün biraz daha müşterimiz azalıyor” ifadelerini kullandı.

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