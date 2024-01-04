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Uluslararası finans kuruluşlarının 2024 yıl sonu dolar/TL tahminleri belli oldu

Uluslararası finans kuruluşlarının 2024 yıl sonu dolar/TL tahminleri belli oldu

Dünyaca ünlü kuruluşların 2024 yıl sonuna ilişkin dolar/TL tahminleri belli oldu. Kuruluşların yıl sonu dolar kuru beklentileri 33 lira ile 43,80 TL arasında şekillendi.

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Dünyaca ünlü kuruluşların 2024 yıl sonu dolar/TL tahmini belli oldu.

Ekonomist Şenol Babuşcu'nun derlediği tabloya göre, yıl sonu dolar kuru beklentileri 33 lira ile 43,80 TL arasında şekillendi.

Ünlü banka HSBC, dolar/TL kurunda ılımlı artış devam etmesini bekliyor. HSBC stratejistleri, dolar/TL kurunun 2024 sonunda 33 lira seviyesine ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Beklentiler 40 TL'yi aştı

Deutche Bank ise 2024'te dolar kurunun 38 liraya ulaşacağını tahmin etti.

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley'de yıl sonunda 1 doların 38 TL'ye karşılık olmasını bekliyor.

ABD merkezli Citibank ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dikkat çeken bir tahmin yaptı. S&P ile Citibank, 2024'te dolar/TL'nin 40 lirayı bulmasını öngördü.

Goldman Sachs ile Barclays'a göre ise dolar/TL kuru yıl sonunda 40 lirayı aşacak. Goldman Sachs tarafından yapılan tahminde 40,70 beklentisi oluşurken Barclays ise 43,80 olarak tahmin etti.

Hükümetin dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’ne göre, dolar/TL kuru 2024 yıl sonunda 39,46 liraya ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre ise 2024 yılı ortalama dolar kuru 36,78 TL civarında olacak.

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