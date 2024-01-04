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Dans topluluğu 15 madalyayla döndüler

Dans topluluğu 15 madalyayla döndüler

Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu, 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması’ndan 15 madalyayla Antalya’ya döndü.

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Muratpaşa Belediyesi’nin Salon Dansları Topluluğu 22-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması’na katıldı. 5 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada Muratpaşa Belediyesi’nin Salon Dansları Topluluğu yarışmacılarından 15’İ kendi yaş gruplarında dereceye girdi. Yarışmada 9 yaşındaki Mina Karacabey ‘Minikler 1 Solo’ kategorisinde yarışarak çeyrek finale kalmaya hak kazandı. ‘Minikler 2’ kategorisinde yarışan 11-12 yaş grubu Ege Özkan ve Nisa Yalın 2’nci, Mehmet Çınar Gül ve İnci Yalın çifti 3’üncü, ‘Gençler Solo’ kategorisinde 16-18 yaş grubundaki Irmak Mırrıkoğlu 2’nci, ‘Yıldızlar’ kategorisinde Melissa Çetinkaya ve Mustafa Rıza Sağır çifti 2’nci olarak dereceye girdi. ‘Minikler 1’ kategorisinde yarışan Emin Mert Çivici ve Adelina Çetinkaya koreografileriyle 4’üncü olurken Ali Barış Atar ve Ceylin Gültekin çifti 6’ncı, Çınar Yusuf Çelik ve Mavi Öner çifti ise 7’nci sıraya yerleşti.
2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması’nın ardından gerçekleşecek Ankara ODTÜ Dans Sporu Yarışması için hazırlıklar başladı.

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