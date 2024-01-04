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Önce soğuk hava sonra kar! AKOM, İstanbul'u uyardı: Sibirya üzerinden gelecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Önce soğuk hava sonra kar! AKOM, İstanbul'u uyardı: Sibirya üzerinden gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.

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AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak.

Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

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