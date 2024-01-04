BIST 7.486
DOLAR 29,79
EURO 32,71
ALTIN 1.960,03
HABER /  GÜNCEL

Ekşi Sözlük'e erişim engeli: App Store ve Play Store mağazalarından kaldırıldı

Ekşi Sözlük'e erişim engeli: App Store ve Play Store mağazalarından kaldırıldı

Geçtiğimiz ay pedofili skandalıyla gündeme gelen Ekşi Sözlük'ün uygulaması App Store ve Google Play Store mağazalarından "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Abone ol

Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle App Store ve Google Play uygulamalarında erişim engeli getirildi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 25 Şubat tarihinde erişim engeli alan sözlük, bu kararın ardından farklı alan adlarıyla yayına devam etti.


Pedofiliyle suçlandığı için geçtiğimiz ay erişime engellenen ve farklı alan adları kullanan platformda "eksisozluk2023.com" 13 Mayıs’ta, "eksisozluk42.com" 15 Mayıs’ta, "eksisozluk1923.com" 14 Aralık’ta, "eksisozluk1999.com" ise 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.

UYGULAMA MAĞAZALARINDAN ERİŞİM ENGELİ

Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.

Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı.

Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.

PEDOFİLİ SKANDALI


Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesaj olarak gönderdiği bebek istismarı görüntüleri üzerine platformda bu skandalı duyurmak istedi.

Ancak Ekşi'nin kendisini engellemeye çalıştığını belirterek yaşanan mide bulandırıcı olayı sosyal medya platformu X'te paylaştı.

Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu gelişmelerin ardından 24 Aralık 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'ün internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ancak platformun "eksisozluk111.com" alan adıyla tekrardan faaliyetini sürdürdüğü görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu
TCMB: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!
Bursa'da mazgal hırsızlığı kamerada
Bursa'da mazgal hırsızlığı kamerada
Uluslararası finans kuruluşlarının 2024 yıl sonu dolar/TL tahminleri belli oldu
Uluslararası finans kuruluşlarının 2024 yıl sonu dolar/TL tahminleri belli oldu
Çınar: “Güvenli ve konforlu yollarımızın sayısı artıyor”
Çınar: “Güvenli ve konforlu yollarımızın sayısı artıyor”
Doğanşehir'de Filistin'e destek için yardım kampanyası
Doğanşehir'de Filistin'e destek için yardım kampanyası
Okul yöneticiliği sınavı 18 Şubat’ta yapılacak!
Okul yöneticiliği sınavı 18 Şubat’ta yapılacak!
Bursa itfaiyesi yılın son ayında da durmadı.
Bursa itfaiyesi yılın son ayında da durmadı.
Dijital Benim İşim” 3 yılda 21 milyon TL’yi aşkın sosyal değer oluşturdu
Dijital Benim İşim” 3 yılda 21 milyon TL’yi aşkın sosyal değer oluşturdu
Kapadokya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı!
Kapadokya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı!
CANiK 2023’te de sektörün parlayan yıldızı oldu
CANiK 2023’te de sektörün parlayan yıldızı oldu
Petrol bölgesel risklerle yükselişte
Petrol bölgesel risklerle yükselişte