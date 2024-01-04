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Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2 ve 3 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.36'da 4,8 ve 04.38'de 4,9 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Eyalet genelinde 165 okul ve tesiste kısmen hasar saptanırken, 30 bini aşkın kişinin okul ve spor salonu gibi tahliye noktasında konakladığı duyuruldu.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların da toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarıları yapıldı.

Bölge genelinde 50'den fazla kişinin akıbetinin bilinmediği bildirildi.

Bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı 2 bin personelin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı vurgulandı.

SDF'ye ait nakliye gemisinin, enkaz temizleme faaliyetleri için bölgeye taşıdığı ağır iş makinelerini Wajima kent limanına bırakacağı kaydedildi.

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