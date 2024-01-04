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Kahramanmaraş'ta ev yangını: Baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta ev yangını: Baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Köse'nin (30) evinden duman çıktığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Baba Kazım Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne Meryem ile çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar ve Melike Köse (8) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Melike Köse, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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