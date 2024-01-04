CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü

CHP lideri Özel, Memleket Partisi Muharrem İnce ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, bugünkü MYK ve PM toplantılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kendileri partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini konuştuk önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık.