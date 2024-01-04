CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. İnce 3 hafta önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.
İnce 3 hafta önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.
CHP lideri Özel, Memleket Partisi Muharrem İnce ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, bugünkü MYK ve PM toplantılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Kendileri partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini konuştuk önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık.