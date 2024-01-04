Niğde’de jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bağlı Hasangazi köyünde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve tüfek ele geçirildi.

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi köyünde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 1 adet el dedektörü, 40 adet sikke, 2 adet obje, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.