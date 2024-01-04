Şimşek: Büyüme zayıf seyredecek, gevşek para politikasına geçeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'te büyümenin zayıf seyredeceğini ve enflasyonda düşüşün devam edeceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı MÜSİAD ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2023'te büyüme Türkiyede güçlü seyretti. Büyüme kompozisyonu ikinci yarıda dengeliye doğru döndü. Son çeyrekte de bu devam etmiştir.

2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar küresel anlamda daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz.

OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var.

Daha adil gelir dağılımı için fiyat istikrarına ihtiyacımız var. Fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürüceğiz.

Yapısal reformlarla ve maliye politikası ile parasal sıkılaştırmanın desteklenmesi gerekiyor.