Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiasına açıklama! İddiaları reddediyoruz...

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, cep telefonu üzerinden "torpil istediği" iddia edilenlerle mesajlaşırken kameralara yakalandı. Adalet bakanı Yılmaz Tunç, o iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, görevde yükselme sınavı için kendisinden yardım talep edenlerle mesajlaşırken kameralara yakalandı. Fox TV'nin haberine göre; görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne havale ettiği görüldü.

Bizim tek kriterimiz liyakat

Bugün, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetden de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Topril vesaire iddialarını reddediyoruz."

Yargıtay'ın Can Atalay kararı

Bakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu. “İki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay’ın vermis olduğu karar.” diyen Bakan Tunç, “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM’de… Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.” şeklinde konuştu.

MOSSAD’a yönelik operasyonlar

Bakan Tunç, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’a yönelik yapılan operasyona ilişkin soruyu da yanıtladı. Casusluk soruşturmalarının yeni olmadığını söyleyen Bakan Tunç, şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Hakkında işlem yapılan kişi sayısının 100’ü geçtiğini belirten Bakan Tunç, 12 kişi hakkında da yakalama kararı olduğunu söyledi.