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Dalgıç polisler Karadeniz'de gönüllü dip temizliği yapıyor!

Dalgıç polisler Karadeniz'de gönüllü dip temizliği yapıyor!

Trabzon'da dalgıç polisler, antrenman yaptıkları yerlerde deniz canlılarına zarar veren çöpleri ve hayalet ağları toplayarak çevre duyarlılığı gösteriyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup mirliğinde 2021'den bu yana görev yapan 12 gemi adamı ve kurbağa adamlar, 7/24 esasına göre çalışıyor.

Deniz, dere, göl ve nehirde arama kurtarma faaliyeti, suda dedektörle suç aleti arama, boğulma ve doğal afet gibi durumlarda görev yapan dalgıçlar, Karadeniz'de yıl boyu antrenmanlarını sürdürüyor.

Dalgıçlar, çalışmalar sırasında su altında karşılaştıkları plastik ve demir atıkları deniz canlılarına zarar vermemesi için toplayarak kıyıya çıkartıyor.

Polisler, daha sonra çöpleri belediyelerin atık toplama noktalarına bırakıyor.

"Ülkemizin geleceği çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz"

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili komiser Muhammet Cihad Tarhan, AA muhabirine, suda kaybolanları arama, denize atılan suç unsurlarını bozulmadan çıkartıp ilgili birimlere teslim etmek ve sel gibi doğal afetlerde arama kurtarma görevi ifa ettiklerini söyledi.

Tarhan, kurbağa adam ve gemi adamlarının dalış yaparak fiziki kondisyonlarını korumaları gerektiğini belirterek, "Görevimiz olmadığı zaman eğitim dalışlarımız oluyor. Özellikle su altında yaşayan canlılar için büyük tehlike oluşturan hayalet ağlara yönelik çalışma da yaparak denizleri temizliyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Su altından genellikle hayalet ağ, pet şişe, lastik, yiyecek ve içecek ambalajı çıkarttıklarını anlatan Tarhan, şöyle devam etti:

"İnsanlar balık tutarken misinaları kayalıklara takılıyor, onu çekerken ipi kopuyor, buna da balıklar takılıyor ve can vermiş bir şekilde suda yüzer vaziyette biz onları karşılıyoruz. Bu bizi derinden üzüyor. Sonuçta dünyada sadece bizler yokuz, diğer canlılar da yaşamakta ve biz onlara saygı duymak zorundayız. İnsanlarımızın duyarlı bir şekilde denizi kirletmeden yaşamaları çok önemli."

Tarhan, görev tanımlarında su altı dip temizliğinin ana amaçlardan biri olmadığına işaret ederek, "Dalışlarımızda denizi kirleten olaylarla karşılaştığımızda önce insan, sonra da polis olmanın verdiği duyarlılıkla gereğini yapıyoruz." diye konuştu.

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