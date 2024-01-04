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Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de! İlçe seçim kurulları için son tarih... .

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de! İlçe seçim kurulları için son tarih... .

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ilçe seçim kurullarında 2 yıl boyunca görev alacak siyasi parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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YSK'nin kararlarında, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında bu ayın son haftasına kadar ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

İlçe seçim kurullarında 4'er asıl ve yedek üyenin siyasi partilerden alındığı anımsatılan kararda, ilçe seçim kurulu başkanının, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde en yüksek oyu almış olan 4 siyasi partiden birer asıl ve birer yedek üye adını 2 gün içinde bildirmelerini isteyeceği aktarıldı.

Kararda, en yüksek oyu almış partilerden süresi içinde isim bildirilmemesi halinde, eksik kalan üyelerin tamamlanması için aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden o ilçede aldıkları oyların büyüklük sıralamasına göre üyelerin tamamlanacağı kaydedildi. Oyların eşitliği halinde ise eksik kalan üyenin daha önce isim bildirmiş olan partiler hariç olmak üzere diğer partililerden ad çekme yöntemiyle belirleneceği ifade edildi.

Ayrıca, son milletvekili genel ve ara seçiminde kendi listesinden seçilmiş en az bir milletvekiline sahip olan veya 298 sayılı kanun kapsamında seçime katılma yeterliliğine sahip partiler, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurabilecek.

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