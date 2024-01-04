Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 1962 yılında kurulan tarihi Kabaçam Fırını, askıda ekmek projesi çerçevesinde 9 yılda toplam 133 bin ekmek dağıttı.

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Milas ilçesinde 62 yıldır hizmet veren tarihi Kabaçam Fırını, 1 Aralık 2015 tarihinde başlattığı askıda ekmek kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hayata geçirilen kampanya, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olurken, tarihi fırın 9 yıldır dağıttığı askıda ekmekler ile örnek davranış sergiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak hedefiyle hayata geçirilen kampanya ile ilgili bilgi veren fırının sahibi Ali Daşcı, kampanya başladığından bu yana 9 yıllık süreçte toplamda 133 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Kabaçam Fırını’nın sahibi Daşcı, kampanyanın başlangıcından itibaren yerel halkın ve hayırseverlerin gösterdiği ilgi ve katkıya dikkat çekerek, bu süreçte askıda ekmek bittiği zamanlarda bile hiç kimseyi geri çevirmediklerini ve kampanyanın sürekliliğini her daim sağladıklarını ifade ederek "Askıda ekmek kampanyası, müşterilerin ekstra ekmek alıp bunları ihtiyaç sahibi kişiler için 'askıya' bırakması esasına dayanıyor. Bu ekmeğe ihtiyacı olan kişiler, fırından bedelsiz olarak bu ekmekleri alabiliyor. Kampanya, Milas’ta bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sunuyor. Bu sorumluluğu ilçemiz adına biz tarihi Kabaçam Fırını olarak üstlendik” dedi. Tüm halkı kampanyaya destek olmaya davet eden Daşcı, ellerinden geldiğince bu kampanyayı sürdüreceklerini ve böylece toplumsal dayanışmanın bir parçası olmaya devam edeceklerini belirtti.