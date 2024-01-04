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THY uçağı pist başından geri döndü! O yolcu kara listeye alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
THY uçağı pist başından geri döndü! O yolcu kara listeye alındı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul –Atina seferini yapan uçakta sahibinin elinden kaçan kedi kabinde dolaşmaya başladı. Uçak, kafessiz ve kaçak bindirilen kedi nedeniyle pist başından geri döndü. Kafessiz ve biletsiz kedisiyle uçağa binen yolcu kara listeye alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçak kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen kedi, sahibinin elinden kaçarak içerde gezmeye başladı.

Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen pilot durumu bildirerek park pozisyonuna geri döneceğini söyledi. Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri döndü.

Kedinin uçağa kafessiz ve biletsiz binmesi yasak

Uçağa kafessiz alınan kedinin nasıl girdiği araştırılırken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kedi ve yolcu uçaktan indirildi. Daha önce de bu tür şekilde davranışlarda bulunduğu öğrenilen yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi.

THY'nin Atina seferi kabinde dolaşan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti.

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