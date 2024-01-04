Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Erden Timur'a şok telefon: Geri dönmeyeceğim
Galatasaray'a gelişi büyük ses getiren Hakim Ziyech Sarı-Kırmızılılar'da beklentileri bir türlü karşılayamazken Afrika Kupası'nda mücadele etmek için ülkesine dönmüştü. Faslı oyuncu burada olduğu sırada Erden Timur ile bir görüşme yaparken Galatasaray'a dönmeyeceğini ve ayrılmak istediğini ilettiği öne sürüldü.
Galatasaray sezon başı birçok yıldız ismi kadrosuna katarken bu isimlerden bazıları beklentilerin altında kalmış ve devre arasında takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti.
Ndombele, Bakambu, Ziyech ve Angelino gibi isimler eleştiri oklarının hedefine otururken Faslı yıldız Hakim Ziyech'den herkesi şaşkına çeviren bir haber geldi.
Takvim'in haberine göre; Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele etmek üzere ülkesine giden Ziyech, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirirken bu görüşmede kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
Erden Timur ile gerçekleştirdiği görüşmede Ziyech, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi.