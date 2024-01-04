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Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu

Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu

Cem Küçük SSK ve BAĞKUR emeklisine verilen zamla ilgili sitem ederken bu maaş zammının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geleceğini ve bu zamma müdahale edeceğini ifade etti.

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Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıya birlikte işçi ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 37.57 verilecek olması tepkilere yol açtı.

Memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın zamma karşın işçi emeklilerinin düşük oranda zam alacak olması "ayrımcılık" ve "adaletsizlik" eleştirilerini beraberinde getirdi.

TGRT Haber’de sabah haberlerini sunan Cem Küçük SSK ve BAĞKUR emeklisine verilem zamla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Adaletsizlik olur"

Memur ve memur emeklisine %49,25 zam verilirken SSK ve BAĞKUR emeklisine %37,57 oranında verilmesinin doğru olmadığını ifade eden Cem Küçük “Eğer bir düzeltme yapılmazsa seçimi geçtim, adaletsizlik olur." diye konuştu.

Bu zam oranının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne geleceğini dile getiren Küçük ”Muhtemelen bir düzeltme olur” diyerek beklentisini dile getirdi.

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