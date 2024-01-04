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Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?

Hatay’da balon balığı yedikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan 7 kişilik ailede 6 kişi taburcu olurken 1 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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 Müfit Arslan (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa süre sonra Müfit Arslan ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit Arslan, eşi Semire Aslan, kızı Dilan Göktürk, oğlu Gökyüzü Arslan, torunları Aren Arslan ve Eve Göktürk ile Yasenya Arslan ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.

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