BIST 7.493
DOLAR 29,76
EURO 32,73
ALTIN 1.960,58
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak

Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "hava aracı montajı" alanını mesleki eğitim kapsamına aldı.

Abone ol

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımlandı.

Buna göre, "hava aracı montajı" alanı mesleki eğitim kapsamına alındı.

Eğitim süresi 4 yıl olacak "hava aracı montajı" alanında eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında ustalık belgesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması alarak usta ve teknisyen ünvanına sahip olacak.

Bu alandan mezun olanlar, hava aracı yapısal montajcılığı, hava aracı kompozit parça imalatçılığı ve hava aracı elektriksel montaj üretimi yapan işletmelerde istihdam edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?
Balıkesir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Balıkesir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi
Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi
Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro
Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro
Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’
Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı
Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı
Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı
MSB'den 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
MSB'den 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
Erdoğan'ın isteğiyle istifa etmişti Recep Altepe AK Parti'de kritik yere atandı
Erdoğan'ın isteğiyle istifa etmişti Recep Altepe AK Parti'de kritik yere atandı
THY uçağı pist başından geri döndü! O yolcu kara listeye alındı
THY uçağı pist başından geri döndü! O yolcu kara listeye alındı