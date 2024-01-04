Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi

Aydın Özel Başak Anadolu Lisesi yönetim kurulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğretmenler gönüllerince eğlendi.

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Aydın Özel Başak Anadolu Lisesi, geleceğin başarılı gençlerini yetiştiren öğretmenlerini unutmayarak örnek bir etkinliğe imza attı.

Öğretmenlerin sadece 24 Kasım’da değil her zaman saygıyla anılması gerektiği düşüncesiyle hareket eden okul yönetimi, öğretmenlerine yönelik eğlence etkinliği düzenledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenledikleri yemekte öğretmenlerinin coşkusuna şahit olan yönetim, öğretmeninin bu coşkuyu sadece Öğretmenler Günü’nde değil her zaman hak ettiğini düşünerek, öğretmenine eğitim öğretim yılının her döneminde müzik ve eğlence programı yapmaya karar verdi.

Bu çerçevede düzenlenen programda bir araya gelen öğretmenler gönüllerince eğlenirken, duyarlılıklarından dolayı yönetime teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Murat Ümüt, yaptığı konuşmasında “Toplumu ilmek ilmek işleyen, sabırla meşakkatleri sırtlayan, almaktan ziyade veren, başkasının çocuğuyla kendi çocuğundan daha fazla ilgilenen, sevgisini cömertçe harcayan önemli bir kişi” olarak tanımladığı öğretmenlerin moral motivasyonunu sıcak tutmanın önemine değindi