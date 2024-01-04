Marmarabirlik’ten ortaklara 36 milyon TL’lik ödeme!

2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 5 Ocak tarihinde ortaklara 36 milyon TL 5'inci dilim ödemesi yapacak.

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Marmarabirlik, 16 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara, 5 Ocak 2024 Cuma günü 36 milyon TL ödeme yapacak. Ortaklar 5'inci dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecek. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 256 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Marmarabirlik alımların başladığı 24 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar 2 milyar 820 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi.

Ürün alım ve ödemeleri değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi;

“Tüm kooperatif bölgelerimizde alımlar sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş ve bazı kooperatiflerimizde alım kampanyası sona ermiştir. Ürün bedeli ödemeleri de kampanya başında açıkladığımız ödeme takvimi çerçevesinde ortaklarımızın hesabına yatırılmaktadır. 2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, gerçekleşen ürün alım miktarı ve üreticiye yapılan ödemeler bir kooperatif markası olan Marmarabirlik’in gücünü göstermektedir. Üreticisine sahip çıkan ve piyasa fiyatlarının belirlenmesinde öncü rol oynayan Marmarabirlik, zor bir ürün alım kampanyasının daha üstesinden gelmiştir.180 Daneden başlayıp, 380 daneye kadar giden barem cetvelini baz alarak yaptığımız ürün alım değerlendirmesinde, diğer yıllara göre iri dane alım miktarının oldukça yüksek olduğu ve ortalama alım baremin 220 dane/kg’a denk geldiği görülmektedir. Bütün kooperatiflerimizde iri dane olduğundan ortalama alım fiyatımız da 91,50 TL’dir. Marmarabirlik tüm imkanlarını zorlamış ve böyle bir yılda ortaklarına sahip çıkmıştır.”