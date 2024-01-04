BIST 7.493
DOLAR 29,76
EURO 32,73
ALTIN 1.960,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı!

Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı!

Antalya’da 2023 yılının son 1 aylık döneminde yaşlı vatandaşları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip mobil bankacılık üzerinden vatandaşların toplamda 650 bin TL’sini paravan kurdukları şirketlerin hesabına aktaran 4 şüpheli, 'Devre Mülk Simsarları 2' operasyonuyla yakalandı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının son 1 aylık zaman diliminde, şüphelilerin, devre mülkü olan yaşlı vatandaşları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip paravan olarak kurdukları şirkette görüşme sağlayarak mobil bankacılık hesapları oluşturduğunu, söz konusu vatandaşların bilgisi dışında internet bankacılığı üzerinden paravan şirketlerin hesabına para aktarımı yaptığını, bu yöntemle de 4 ayrı vatandaşın toplamda 650 bin TL dolandırıldığını tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ‘Devre Mülk Simsarları 2’ operasyonunun düğmesine basıldı. Operasyonda B.A., M.A., İ.A. ile “hırsızlık” suçundan kaydı, “dolandırıcılık” ve “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlarından aranması bulunan A.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ofis olarak kullandığı iş yerlerinde ve kalmış oldukları otel odalarında yapılan aramalarda bulunan devre mülk krokileri, müştekilere ait bilgilerin olduğu not kağıtları, dijital materyaller cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!
Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi
Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?
Balıkesir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Balıkesir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi
Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi
Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro
Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro
Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’
Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı
Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı
Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı