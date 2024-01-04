BIST 7.467
DOLAR 29,77
EURO 32,70
ALTIN 1.959,50
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı

İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı

İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Önce öğrencileri indiren sonra da aracı Pendik yakınlarında terk edip yaya olarak kaçan zanlı aranıyor.

Abone ol

İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis aracı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı.

Olay bu sabah saatlerinde Kadıköy'de yaşandı.

Arka lastiğini patladığını söyledi

Tuzla'daki ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi. 

Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi direksiyona geçerek aracı hareket ettirdi.

Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜED'den en düşük emekli aylığı için flaş talep!
TÜED'den en düşük emekli aylığı için flaş talep!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Uzmanı uyardı: Maske takmanın tam zamanı!
Uzmanı uyardı: Maske takmanın tam zamanı!
Marmarabirlik’ten ortaklara 36 milyon TL’lik ödeme!
Marmarabirlik’ten ortaklara 36 milyon TL’lik ödeme!
Seydikemer’de SYDV’den 120 kişiye destek
Seydikemer’de SYDV’den 120 kişiye destek
Soğuk havalarda kalbinizi korumanın 5 yolu!
Soğuk havalarda kalbinizi korumanın 5 yolu!
PKK’lı teröristlerce kullanılıyordu! Tespit edildi, kullanılamaz hale getirildi
PKK’lı teröristlerce kullanılıyordu! Tespit edildi, kullanılamaz hale getirildi
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı!
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı!
Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!
Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!
Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi
Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu