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Yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu!

Yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu!

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 71 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu.

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İlçeye bağlı Güzelce Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri sokak ortasında yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekipleri de ölen kişinin 71 yaşındaki Mustafa Özal olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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