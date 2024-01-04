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Putin imzaladı! Vatandaşlık için başvurabilecekler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin imzaladı! Vatandaşlık için başvurabilecekler

 Rusya’da orduyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına başvurabilmelerine izin verildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon" sürecinde Rus ordusundaki yabancı ülke vatandaşlarına vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Ukrayna’da devam eden ve Rusya’da "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlanan savaş kapsamında Rus ordusuyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşları ve aile üyeleri, Rus vatandaşlığı için başvurabilecek.

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