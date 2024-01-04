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Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

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